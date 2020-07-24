В России число зараженных коронавирусом превысило 800 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5811 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 477 (25,4%). Таким образом, в стране нарастающим итогом выявлено 800 849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 26,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 299 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 366,3 тыс. человек.