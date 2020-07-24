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  24 июля 2020
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Узбекистан пригласил специалистов из Германии и Турции для лечения больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан пригласил специалистов из Германии и Турции в лечении больных коронавирусом. Об этом было заявлено на видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева 23 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании было также отмечено, что все медицинские работники, которые неустанно работали в борьбе с коронавирусом, будут должным образом вознаграждены. Президент отметил, что не только узбекские врачи, но и ведущие зарубежные специалисты участвуют в лечении заболевания по видеосвязи.

«В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в нашу страну и принимает непосредственное участие в лечении больных. Сегодня прибудет группа профессоров из Турции. Работаем над привлечением самых опытных профессоров из других стран», - сказал Мирзиёев.

По словам президента, важнейшая задача сегодня - разорвать вирусную цепь среди населения. Для этого необходимо строго придерживаться требований карантина, укрепить свой иммунитет, защитить свое здоровье, бороться за жизнь каждого человека.

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