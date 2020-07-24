В России от коронавируса скончались более 13 тысяч человек
- Азия и мир, общество
- 13:59, 24 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 154 человека, сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 27 и Архангельской области – 15.
Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 13 046 человек. Всего с начала пандемии в странеCovid-19 выявлен у 800 849 человек, выздоровели 588 774 пациента, под медицинским наблюдением остаются 366,3 тыс. человек.