Международные правозащитники потребовали у Туркменистана прекратить преследования активистов

CentralAsia (TM) - Международные правозащитные организации потребовали от властей Туркменистана прекратить преследование активистов и их близких. Обращение правозащитников опубликовано на сайте "Хроники Туркменистана".



"Мы, представители правозащитных организаций из разных стран, выражаем серьезную обеспокоенность усиливающимся давлением на туркменских гражданских активистов внутри страны и за рубежом, давлением на их родственников в Туркменистане и угрозой принудительного возвращения на родину участников протестного движения, находящихся за пределами страны", - отмечается в заявлении.

Как отмечает издание, начиная с лета 2019 года среди сообществ туркменских мигрантов за рубежом (Турция, Россия, Кипр, США и др.) и, по некоторым данным, в самом туркменском обществе отмечается заметный рост протестных настроений.

Новый всплеск протестной активности был спровоцирован бездействием властей после катастрофического урагана 27 апреля 2020 года в Лебапском и Марыйском велаятах. Поступали сообщения о повреждениях зданий, долговременном отключении электроэнергии, выходе из строя систем канализации и водоснабжения.

15 мая туркменские активисты, проживающие в Турции, инициировали первую протестную акцию перед зданием консульства Туркменистана в Стамбуле. Около 20 человек критиковали власти за неоказание помощи населению пострадавших регионов, говорили о социальных проблемах и требовали отставки президента Гурбангулы Бердымухамедова.

20 мая аналогичная акция с участием 35-40 туркменских активистов прошла на Северном Кипре. 29 мая вновь прошла акция перед консульством в Стамбуле.

26 июня группа активистов, одетых в футболки с антипрезидентской символикой, прошла по улицам Стамбула, скандируя лозунги с требованием отставки главы Туркменистана. После окончания акции неизвестные пытались похитить ее организатора Ханум Расулову, но ее удалось защитить.

28 июня – накануне дня рождения Бердымухамедова – туркменистанцы, проживающие в США, провели пикеты перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и перед посольством Туркменистана в Вашингтоне.

16 июля в Нью-Йорке туркменские активисты организовали пролет самолета с баннером, демонстрировавшим портрет Бердымухамедова, туркменский флаг и надпись «Диктатор Туркменистана! SOS!»

Пытаясь сбить волну протестной активности, власти Туркменистана усилили давление на активистов и их родственников. Несколько туркменских студентов, обучающихся в Турции, сообщили, что к ним в общежития приходили сотрудники спецслужб Туркменистана, требовали показать личную переписку в телефоне, переписывали контакты и просматривали фотографии. Если обнаруживались фото или контакты активистов, замеченных в протестных акциях, студентам угрожали депортацией и последующим тюремным заключением в Туркменистане.

Из Туркменистана тоже поступают сообщения о давлении на активистов и их родственников. Есть неподтвержденные данные о попытках проведения в последние месяцы акций протеста и распространения листовок с критикой политики властей.

"Туркменистан столкнулся с серьезными политическими, экономическими и социальными проблемами. Вопреки официальным заявлениям, негативные тенденции нарастают, что ведет к быстрому росту напряженности в обществе. Однако существующая политическая модель вопреки Конституции и требованиям международного права не позволяет гражданам свободно выражать свое мнение и принимать реальное участие в управлении страной, - отмечается в заявлении. - В сложившейся ситуации мы призываем правительство Туркменистана отказаться от практики подавления инакомыслия, немедленно прекратить преследование активистов и начать диалог с формирующимся гражданским обществом. Только такой путь способен остановить эскалацию политического противостояния и обеспечить возможность конструктивного решения накопившихся проблем".

Заявление подписали с десятка представителей международных правозащитных организация, среди которых Туркменский Хельсинкский Фонд, Туркменская Инициатива по Правам Человека, Правозащитный Центр “Мемориал” (Россия), Болгарский Хельсинкский комитет и другие.