48 человек прибыли из Австралии на работу в Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - 48 человек прибыли рейсом Австралия — Улан-Батор, и эти специалисты будут работать в подземном руднике на участке гигантского шахта Оюу-Толгой в Монголии.

Чартерный рейс MIAT был выполнен по заказу компании Rio Tinto. Это второй раз, когда чартерный рейс MIAT был осуществлен в Австралию. У Монголии никогда не было прямого полета в Австралию прежде.





Первый рейс был выполнен по заказу «Оюу-Толгой» 5 июня. В частности, «Оюу-Толгой» арендовал самолет MIAT для доставки своих сотрудников в Австралию.





«Тестирования на Covid-19 из этих 48 человек находятся в процессе», - сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу. И перед приездом все прошли тест на короновирус у себя на родине.





В соответствии с нормами и правилами австралийские специалисты также пройдут 21-дневный карантин и сдадут повторный анализ.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения