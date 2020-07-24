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  24 июля 2020
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48 человек прибыли из Австралии на работу в Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) -  48 человек прибыли рейсом Австралия — Улан-Батор, и эти специалисты будут работать в подземном руднике на участке гигантского шахта Оюу-Толгой в Монголии.

Чартерный рейс MIAT был выполнен по заказу компании Rio Tinto. Это второй раз, когда чартерный рейс MIAT был осуществлен в Австралию. У Монголии никогда не было прямого полета в Австралию прежде.

Первый рейс был выполнен по заказу «Оюу-Толгой» 5 июня. В частности, «Оюу-Толгой» арендовал самолет MIAT для доставки своих сотрудников в Австралию.

«Тестирования на Covid-19 из этих 48 человек находятся в процессе», - сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу. И перед приездом все прошли тест на короновирус у себя на родине.

В соответствии с нормами и правилами австралийские специалисты также пройдут 21-дневный карантин и сдадут повторный анализ.

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