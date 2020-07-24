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  24 июля 2020
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Во Франции отмечен резкий рост случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Во Франции за последние сутки выявлены свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированы 10 новых очагов инфекции, пишет Euronews.

Минздрав страны полагает, что причина роста заражений в несоблюдении мер предосторожности.

Сильнее всего затронуты главные туристические регионы страны: Атлантическое побережье, частично Бретань и весь Лазурный берег.

На другом берегу Ла-Манша с сегодняшнего дня вводится обязательное ношение масок в магазинах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 216,6 тыс. случаев коронавируса, скончались 30,1 тыс. человек.

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