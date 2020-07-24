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  24 июля 2020
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В Алматы в подпольном цехе нашли 100 тонн лекарств

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно ДЭР по Алматы установлены типография по изготовлению упаковочного материла для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, а также подпольный цех.

Всего по результатам изъято более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротоцеф», «Солкасерил», «Регидрон оптим», «Кальций Д3 никомед», «Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидин».

Таким образом, правоохранительными органами пресечена попытка незаконной реализации лекарственных препаратов сомнительного происхождения через оптовую и розничную сеть на территории страны.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

При координации прокуратуры города мобильными группами выявлены 109 правонарушений по факту завышения аптеками города, установленных предельных цен, к административной ответственности привлечены 109 лиц по ст.426 КоАП РК. По 25 фактам проводятся досудебные расследования. В рамках рейдов изъяты медикаменты в количестве 1000 упаковок и 8,5 млн единиц медицинских масок, которые переданы в учреждения здравоохранения города.

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