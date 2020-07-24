Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. В больнице знаменитость провел неделю, сообщает The Sun.



Гибсон заразился COVID-19 еще в апреле, однако сейчас, утверждает представитель актера, он полностью здоров.



«Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела», - подчеркнул представитель.



