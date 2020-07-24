Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 15:33, 24 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. В больнице знаменитость провел неделю, сообщает The Sun.
Гибсон заразился COVID-19 еще в апреле, однако сейчас, утверждает представитель актера, он полностью здоров.
«Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела», - подчеркнул представитель.