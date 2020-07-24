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  24 июля 2020
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Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. В больнице знаменитость провел неделю, сообщает The Sun.

Гибсон заразился COVID-19 еще в апреле, однако сейчас, утверждает представитель актера, он полностью здоров.

«Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела», - подчеркнул представитель.

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