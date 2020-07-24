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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили организовать специальные группы копателей могил в Ташкенте и других крупных городах страны.

По данным местных СМИ, доверие населения к ежедневной статистике Министерства здравоохранения Узбекистана о распространении коронавируса снижается день ото дня.

«Здесь обе стороны правы - Минздрав работает на основе четких документов, регистрирует пациента, только если у него есть результаты анализов, которые подтверждают коронавирус. Люди, которые наблюдают за увеличивающимся числом погибших, скорее всего, поверят тому, что услышали», - сообщает в местных СМИ журналист Аброр Захидов. Соответственно, министерству было предложено отделить случаи смерти от тех, кому официально не был поставлен диагноз коронавирус, но у которых был COVID-19 из-за очевидных симптомов.

Отмечается, что в сложившейся ситуации спрос на копателей могил в стране также растет.

«В нынешней ситуации, если умирают такие пациенты, сотрудники больницы, молодые и старые, участвуют в их нетрадиционном захоронении (то есть без обертывания трупа, его доставка на кладбище ...)», - сказал он. Нужно положить конец этой практике захоронения. Временно, по крайней мере, в Ташкенте и других крупных городах необходимо организовать специальные погребальные группы и разработать для них инструкцию. Конечно, поиск сотрудников может быть проблемой. Но если хорошо заплатят, обязательно найдётся такой работник. Кроме того, мы не должны забывать о волонтерах», - написал журналист.

Отмечается, что создание специальной группы могильщиков сэкономит драгоценное время медперсонала.