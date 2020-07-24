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  24 июля 2020
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Глава Минздрава Таджикистана заявил, что в стране наблюдается стабилизация в ситуации с коронавирусом
Фото: Ховар
Фото: Ховар

CentralAsia (TJ) -  Уровень заболеваемости COVID-19 с самого высокого уровня, который был достигнут в середине мая, до конца июня снизился в 15 раз. Смерть от этого заболевания снизилась в 27 раз, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода.

По его словам, в Таджикистане наблюдается определённая стабилизация распространения коронавируса.

Касательно достоверности тестов на коронавирус Министр здравоохранения и социальной защиты населения пояснил, что в начале пандемии в Таджикистане достоверность тестов на коронавирус COVID-19 составляла 60%. С развитием опыта у специалистов здравоохранения – вирусологов достоверность составляет 93%, пишет агентство «Ховар».

Было отмечено, что с целью своевременного диагностирования COVID-19 на лабораторном уровне в Таджикистан было завезено 183 600 экспресс – тестов: из Китая — 110 тысяч, из России — 27 тысяч, из Кувейта — 25 тысяч и из Узбекистана — 21 600.

Коронавирус в Таджикистане
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