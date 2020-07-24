В медучреждениях Таджикистана не было ни одного случая смерти медработника от коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - До сегодняшнего дня Министерством здравоохранения не зарегистрирован ни один случай смерти врача в медучреждениях от коронавируса. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода



«То есть не было такого, чтобы врач заразился на рабочем месте, при лечении пациентов от коронавируса и скончался от этого. Врач как обычный гражданин Таджикистана из-за несоблюдения гигиены, санитарно-эпидемиологических норм мог заразиться на улице, дома, в местах массового скопления», - сказал он.



На неоднократный вопрос журналистов о количестве заболевших коронавирусом врачей министр не ответил.



Он также подчеркнул, что до сегодняшнего дня министерством здравоохранения «не зарегистрировано ни одного случаи смерти врача от коронавируса в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом».



Говоря о статистике министр сказал, что статистика Минздрава точная, а другаяе статистика недостоверная.



«Та статистика, которую даёт Минздрав является точной и обоснованной. По каждой смерти квалифицированные специалисты дают заключение на основе анализов и обследований. Статистика, которая собирается на некоторых сайтах, в соцсетях со стороны родственников, является недостоверной. Потому что без лабораторных анализов никто не может сказать коронавирус это или нет», - отметил Джамолиддин Абдуллозода.



Между тем, с ростом больных «пневмонией» и выявлением коронавируса в стране, в соцсетях было очень много публикаций о скончавшихся врачах. Об их гибели сообщали их родные, друзья, коллеги, пациенты. Официальных данных о смерти врачей с указанием причин не было, пишет портал Аsia-Plus.



По словам министра, в стране наблюдается стабилизация в ситуации с коронавирусом.



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