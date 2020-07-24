Главы районов Ташкента в прямом эфире извинились перед народом. В соцсетях назвали это «клоунадой»

CentralAsia (UZ) - Главы администраций 11 районов Ташкента 24 июля выступили с обращением к жителям и попросили прощения за недостаточную работу, проделанную в борьбе с коронавирусом.

Главы раойнов выступили с обращением к жителям в прямом эфире телеканала «Оилавий» и извинились за недостаточную подготовку к пандемии и слабую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило издание Газета.уз.

«Мы, в лице всей администрации района, извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях», — сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов.

В конце обращений каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.

Пользователи узбекского сегмента соцсетей назвали этот поступок чиновников «показухой» и «клоунадой». "Клоунада в разгаре!!! Вы просите прощение у президента? Акция ко дню рождения? Вдруг все в один момент, в один день приехали на ТВ и попросили прощения", - пишет одна из пользовательниц.

В Узбекистане традиция прилюдно просить прощения наблюдалась среди чиновников и ранее. После сноса домов в регионах страны и последовавшими за этим протестами населения, Шавкат Мирзиёев в августе прошлого года выступил с критикой хокимов из-за нарушений и призвал их принести публичные извинения народу. После этого хокимы начали публично извиняться и размещать видео своих извинений в YouTube.