В Узбекистан доставили 1300 кислородных концентраторов

CentralAsia (UZ) - Из Китая в Узбекистан прибыл груз, состоящий из 1300 кислородных концентраторов, 20 ПЦР-аппаратов и противовирусных лекарственных препаратов. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Как сообщается, одним концентратором могут пользоваться сразу 2 пациента в течение 24-х часов. А один ПЦР-аппарат может выполнять 400 анализов в день.

Груз передан Министерству здравоохранения. Отмечается, что в ближайшее время ожидается прибытие еще одного спецборта.