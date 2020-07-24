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  24 июля 2020
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В Узбекистан доставили 1300 кислородных концентраторов

CentralAsia (UZ) -  Из Китая в Узбекистан прибыл груз, состоящий из 1300 кислородных концентраторов, 20 ПЦР-аппаратов и противовирусных лекарственных препаратов. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Как сообщается, одним концентратором могут пользоваться сразу 2 пациента в течение 24-х часов. А один ПЦР-аппарат может выполнять 400 анализов в день.

Груз передан Министерству здравоохранения. Отмечается, что в ближайшее время ожидается прибытие еще одного спецборта.

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