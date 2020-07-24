Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения

- Узбекистан, общество
- 16:40, 24 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент РФ Владимир Путин 24 июля поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 63-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Как сообщается, в ходе телефонного разговора глава РФ по телефону сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов.
Особое внимание лидеры уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, состоявшейся в прошлом месяце в Москве.
Шавката Мирзиёева поздравили также президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.