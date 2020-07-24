[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения

CentralAsia (UZ) -  Президент РФ Владимир Путин 24 июля поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 63-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора глава РФ по телефону сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов.

Особое внимание лидеры уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, состоявшейся в прошлом месяце в Москве.

Шавката Мирзиёева поздравили также президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

print
  • В Таиланде режим ЧП продлен до осени
  • 48 человек прибыли из Австралии на работу в Оюу-Толгой
  • В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи коронавируса с мая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com