Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днём рождения

CentralAsia (UZ) - Президент РФ Владимир Путин 24 июля поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 63-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора глава РФ по телефону сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов.

Особое внимание лидеры уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, состоявшейся в прошлом месяце в Москве.

Шавката Мирзиёева поздравили также президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.