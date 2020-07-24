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  24 июля 2020
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Россия 1 августа возобновляет международное авиасообщение

CentralAsia (CA) -  В России начиная с 1 августа возобновляется международное авиасообщение. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первые международные рейсы будут выпоняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, полеты возобновляются с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

- 1 августа возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией (Анкара и Стамбул) и Танзанией;

- 10 августа возобновляются полеты в курортные Анталью, Бодрум и Даламан (Турция);

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