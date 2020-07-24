Туркменистан и Иран открыли железнодорожное сообщение

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CentralAsia (TM) - Между Туркменистаном и Ираном восстановлена торговля. Торговля была прекращена из-за вспышки коноравируса. В настоящее время каждый день в обе страны въезжают по 50 железнодорожных вагонов, сообщил губернатор иранского Серахса Мохаммад Реза Раджаби Могаддам, 22 июля в интервью ИА ISNA,

В своём интервью губернатор заявил, что благодаря предпринятым совместным усилиям, было снято ограничение на поток транзитных и экспортных грузов.

Могаддам добавил, что ранее около 800 вагонов ожидали въезда в Туркменистан, и все они въехали в страну.

Ранее сообщалось, что туркменские власти организовали нормальный режим функционирования транспортировки зарубежных грузов. Ранее, в марте Туркменистан в целях защиты от коронавируса ввёл временный порядок перевозки иностранных грузов. Товары, ввозимые через туркменский морской порт Туркменбаши, таможенные пункты Фарап и Гарабогаз начали транспортировать местные логистические компании.

