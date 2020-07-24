ЕС поставит в Туркменистан тесты для COVID-19

CentralAsia (TM) - ЕС поставит в Туркменистан средства индивидуальной защиты, тесты для COVID-19 и генераторы кислорода, а также проанализирует потребности больниц. Это будет сделано в рамках Программы «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR) Европейского Союза. Об этом сообщил отдел прессы и информации Представительства ЕС в Туркменистане.

"Вспышка пандемии COVID-19 продемонстрировала, насколько уязвимы национальные системы здравоохранения и насколько важно переосмыслить способы реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Вот почему кроме обеспечения необходимыми медикаментами и оборудованием, необходимыми сегодня, программа CACCR также поможет лабораториям и больницам Туркменистана лучше подготовиться к завтрашним подобным пандемиям", – заявил посол и глава делегации ЕС в Туркменистане Диего Руис Алонсо.

В целом по трем странам CACCR поставит медицинским работникам первой линии 400 000 комплектов средств индивидуальной защиты и 1000 комплектов диагностических тестов для COVID-19.

Отдельно в Туркменистан поступят генераторы кислорода. Будет проанализирована готовность и потребности больниц в Туркменистане и разработан план действий для каждой. CACCR также проведет тренинги по базовой эпидемиологической подготовки для работников здравоохранения Туркменистана.