В Узбекистане общее число случаев коронавируса достигло 19 360

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:30 24 июля, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 181 и составляет 19 360 человек, сообщил Минздрав.

89 новых случаев заболевания выявлены среди граждан Кашкадарьинской области, 80 - в Ташкенте, 12 - в Хорезмской области (среди контактировавших с зараженными).

Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 10 472, на данный момент лечение проходят 8 782 пациента.