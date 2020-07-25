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  25 июля 2020
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Южная Корея зарегистрировала самый большой скачок новых случаев COVID-19 с марта

CentralAsia (KG) -  Агентство Reuters сообщает со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), что в субботу в Южной Корее зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой однодневный скачок с марта. Общее количество зарегистрированных случаев в стране достигло 14 092 человек.

Из новых случаев 86 были импортированы и 27 были домашними инфекциями.

Органы здравоохранения Южной Кореи в пятницу заявили, что число новых коронавирусных инфекций среди людей, прибывающих из-за границы, может привести к увеличению числа новых случаев до более 100 в день.

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