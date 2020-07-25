Количество инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 7 104

- Таджикистан, общество
- 10:24, 25 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - Количество инфицированных COVID-19 в Таджикистане составило 7 тыс. 104 человек.
По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, в период с 23 по 24 июля коронавирусная инфекция была выявлена у 44 человек.
По состоянию на 24 июля в стране от этой болезни вылечились 5 тыс. 851 человек или 82,3% от общего количества инфицированных. Умерли с начала эпидемии коронавируса в стране 58 человек
За последние сутки по подозрению в заражении коронавирусом под наблюдением врачей находились 133 человека, 58 человек выписаны после излечения.
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