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  25 июля 2020
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В Таджикистане на свадьбу разрешили приглашать до 40 гостей

CentralAsia (TJ) -  Комитет религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов Таджикистана разослал во все органы государственной власти областей и районов страны новые правила организации и проведения свадебного торжества, передает Азия Плюс.

На основе поручения правительства страны и с целью предотвращения распространения коронавируса теперь свадьбы должны быть организованы только в узком кругу и с ограниченным количеством людей.

По новым правилам, в торжестве могут участвовать близкие родственники, а их количество не должно быть больше 30-40 человек.

Республиканский штаб по предотвращению COVID-19 разрешил проведение свадебных церемоний, которые в апреле были временно приостановлены, с 15 июня с некоторыми поправками - не больше 100 гостей, с соблюдением всех санитарных норм и дистанции.

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