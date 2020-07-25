До 80 226 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1740 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 816 без клинических проявлений, сообщает сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 251/102,
город Алматы - 220 / 118,
город Шымкент - 39 / 17,
Акмолинская область - 51 / 27,
Актюбинская область - 36 / 13,
Алматинская область - 53 / 44,
Атырауская область - 156 / 112,
Восточно-Казахстанская область - 215 / 95,
Жамбылская область - 61 / 40,
Западно-Казахстанская область - 91 / 48,
Карагандинская область - 150 / 62,
Костанайская область - 60 / 35,
Кызылординская область - 80 / 32,
Мангистауская область - 64 / 26,
Павлодарская область - 109 / 24,
Северо-Казахстанская область - 85 / 9,
Туркестанская область - 19 / 12
Всего в стране выявлено 80 226 заболевших.