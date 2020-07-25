До 80 226 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1740 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 816 без клинических проявлений, сообщает сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 251/102,

город Алматы - 220 / 118,

город Шымкент - 39 / 17,

Акмолинская область - 51 / 27,

Актюбинская область - 36 / 13,

Алматинская область - 53 / 44,

Атырауская область - 156 / 112,

Восточно-Казахстанская область - 215 / 95,

Жамбылская область - 61 / 40,

Западно-Казахстанская область - 91 / 48,

Карагандинская область - 150 / 62,

Костанайская область - 60 / 35,

Кызылординская область - 80 / 32,

Мангистауская область - 64 / 26,

Павлодарская область - 109 / 24,

Северо-Казахстанская область - 85 / 9,

Туркестанская область - 19 / 12

Всего в стране выявлено 80 226 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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