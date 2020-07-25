ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки - 284 тыс

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки более 284 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных на ее сайте. Это максимальный показатель за день.

Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тыс. заболевших.

Всего в мире число подтвержденных случаев инфицирования составило 15,2 млн, более 628,9 тыс. заболевших умерли, сообщает организация.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 выявили у 15,6 млн человек, скончались более 636,7 тыс.

В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, заявил: «Мы явно не достигли пика пандемии». По его словам, число жертв заболевания «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.