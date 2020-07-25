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  25 июля 2020
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Эрдоган разрешил молиться в соборе Святой Софии круглосуточно

CentralAsia (CA) -  Собор, которому вернули статус мечети, будет открыт для мусульман 24 часа в сутки.

Накануне в Святой Софии прошел первый с 1934 года намаз. Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для мусульманских поклонений круглосуточно. Соответствующее распоряжение отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил в своем Twitter губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«Мечеть Айя-София будет открыта 24 часа в сутки. Мы выражаем благодарность нашему президенту», — написал он.

Собор Святой Софии был построен в VI веке и долгое время был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В начале июля Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети.

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