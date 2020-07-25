На Жума-намаз в мечети Айя-София приняли участие 350 тыс. мусульман

CentralAsia (KG) - Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницы 24 июля посетил первую пятничную молитву в мечети Айя-София в Стамбуле. Это был первый жума-намаз с 1934 года.

По оценкам наблюдателей, в пятничном намазе приняли участие 350 тыс. человек.

10 июля Эрдоган подписал указ, по которому собор Айя София в Стамбуле, с 1934 года сохранявший статус музея, вновь становится мечетью.

В соответствии с решением президента Турции объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны.

Ранее Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей. «В государственном реестре недвижимости Айа-Софья проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению», — цитирует решение Госсовета агентство Anadolu.

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