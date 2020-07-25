США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса, - Трамп

CentralAsia (CA) - Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп. Использование препарата для лечения коронавируса в США было одобрено в мае.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием»,— сказал Трамп на брифинге в Белом доме перед подписанием указа о снижении цен на лекарства в стране.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только ремдесивир. Она отметила, что лекарство уменьшает число случаев госпитализации.

В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что препарат ремдесивир действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациенты, кому внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по количеству зараженных COVID-19. В стране заразилось 4,6 млн человек, умерло более 145 тыс. По словам президента США, ситуация с пандемией в стране может ухудшиться.