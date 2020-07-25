Скончался кыргызский правозащитник Азимжан Аскаров

CentralAsia (KG) - Известный правозащитник Азимжан Аскаров умер в колонии №19 в селе Жаны-Жер Чуйской области Кыргызстана утром 25 июля.



Азимжану Аскарову было 69 лет, и в последние дни его здоровье значительно ухудшилось. Адвокат Валерьян Вахитов неоднократно сообщал журналистам, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, не может самостоятельно ходить и почти не ест — ему делали инъекции глюкозы. Однако в Государственной службе исполнения наказаний настаивали, что у приговоренного к пожизненному заключению правозащитника нет проблем со здоровьем.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.

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