[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На юге Узбекистана от коронавируса скончалась беременная женщина
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На юге Узбекистана, в городе Карши от коронавируса скончалась беременная женщина, находившаяся на 7-ом месяце беременности. Врачам также не удалось спасти и её ещё неродившегося ребенка, сообщает Телеграм-канал "Новости Кашкадарьи".

У скончавшейся 35-летней жительницы Карши, находившейся на седьмом месяце беременности, наблюдались признаки острой гипоксии. В последние дни без аппарата ИВЛ она не могла продержаться и 20 секунд.

Женщина была доставлена 14 июля в отделение гинекологии Каршинского родильного комплекса, а затем переведена в областной центр фтизиатрии и пульмонологии. Она умерла от сердечной и легочной недостаточности, вызванной тяжелой формой коронавируса.

За прошедшие сутки в Кашкадарье были выявлены 141 новых случаев заражения.

По последним данным в Узбекистане зафиксировано 106 летальных исходов от коронавируса.

Новости по теме:

print
  • В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 7060
  • Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
  • Индия отправила в Узбекистан медикаменты для поддержки борьбы с COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com