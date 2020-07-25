На юге Узбекистана от коронавируса скончалась беременная женщина

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CentralAsia (UZ) - На юге Узбекистана, в городе Карши от коронавируса скончалась беременная женщина, находившаяся на 7-ом месяце беременности. Врачам также не удалось спасти и её ещё неродившегося ребенка, сообщает Телеграм-канал "Новости Кашкадарьи".

У скончавшейся 35-летней жительницы Карши, находившейся на седьмом месяце беременности, наблюдались признаки острой гипоксии. В последние дни без аппарата ИВЛ она не могла продержаться и 20 секунд.

Женщина была доставлена 14 июля в отделение гинекологии Каршинского родильного комплекса, а затем переведена в областной центр фтизиатрии и пульмонологии. Она умерла от сердечной и легочной недостаточности, вызванной тяжелой формой коронавируса.

За прошедшие сутки в Кашкадарье были выявлены 141 новых случаев заражения.

По последним данным в Узбекистане зафиксировано 106 летальных исходов от коронавируса.