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  25 июля 2020
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Франция может повторно закрыть границы из-за COVID

CentralAsia (CA) -  Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в интервью изданию Pais, что нельзя исключать повторного закрытия границ при росте случаев коронавируса.

Ранее французские власти рекомендовали гражданам избегать посещения испанской Каталонии из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

"Нельзя ничего заранее исключить", - заявил Веран, комментируя возможность повторного закрытия границ. "Мы в один день усилили контроль на границах с определенными регионами, в особенности между Францией и Германией. Важно придерживаться принципа взаимности, поддерживать диалог, делиться и обмениваться информацией, при необходимости, согласовывать меры", - отметил министр.

Веран добавил, что "социальная, экономическая и психологическая" цена повторной всеобщей изоляции была бы слишком высока.

Ранее сообщалось, что во Франции за предыдущие сутки выявлены свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированы 10 новых очагов инфекции.

Минздрав страны полагает, что причина роста заражений в несоблюдении мер предосторожности.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 216,7 тыс. случаев коронавируса, скончались 30,1 тыс. человек.

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