Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны

CentralAsia (CA) - Вьетнам зарегистрировал 25 июля первый за три месяца случай заражения коронавирусом внутри страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на вьетнамское государственное агентство новостей VNA.

Заражение подтвердилось четырьмя тестами на наличие коронавируса в организме пациента, 57-летнего жителя приморского города Да Нанг, ранее поступившего в инфекционное отделение одной из больниц с симптомами острого респираторного заболевания. Все четыре теста, проведенные за последние дни, оказались положительными, говорится в сообщении.

После первых положительных анализов у нового пациента были помещены в карантин и прошли тесты на коронавирус 102 жителя Да Нанга, с которыми за последний месяц общался заболевший, все 102 серии тестов показали отрицательный результат, говорится в сообщении.

Большинство случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме – ввозные. С начала эпидемии общее количество заболевших в стране составило 415 человек, из них полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса во Вьетнаме зарегистрировано не было.

Из 415 случаев заражения только 140 было зарегистрировано как передача вируса внутри страны, в остальных случаях заболевали иностранцы и граждане Вьетнама, заразившиеся за границей и прибывшие в страну уже инфицированными.

Во Вьетнаме принята строгая система государственного карантина, охватывающая всех прибывающих в страну, независимо от гражданства и статуса. В каждом случае заражения внутри страны помещаются в карантин и тестируются на коронавирус сотни людей. В начале пандемии на полную изоляцию от внешнего мира были переведены целые городские районы в Ханое и Хошимине, а также несколько сельских районов, которые пробыли в блокаде несколько недель.