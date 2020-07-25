[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне по требованию США

CentralAsia (CA) -  Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей, сообщает газета Houston Chronicle.

Как пишет издание, сотрудники дипмиссии должны были освободить здание за 72 часа.

22 июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".

Первым ответным шагом стало требование закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань. В китайском МИД подчеркнули, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Вашингтоне.

В отношениях между США и Китаем в последнее время усиливается напряженность. У Вашингтона и Пекина есть взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет Китай в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом, а Пекин недоволен вмешательством Вашингтона в его внутренние дела, в частности в отношения с Гонконгом.

print
  • ВОЗ назвала «горячие точки» коронавируса
  • За сутки в Монголии коронавирус выявлен у одного человека
  • В Узбекистане сообщают об оставшихся без еды врачах, работающих с больными коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com