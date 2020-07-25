Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне по требованию США

CentralAsia (CA) - Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей, сообщает газета Houston Chronicle.

Как пишет издание, сотрудники дипмиссии должны были освободить здание за 72 часа.

22 июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".

Первым ответным шагом стало требование закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань. В китайском МИД подчеркнули, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Вашингтоне.

В отношениях между США и Китаем в последнее время усиливается напряженность. У Вашингтона и Пекина есть взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет Китай в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом, а Пекин недоволен вмешательством Вашингтона в его внутренние дела, в частности в отношения с Гонконгом.