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  25 июля 2020
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В Москве задержали 9 человек после массовых драк между гражданами Азербайджана и Армении

CentralAsia (CA) -  В Москве задержаны девять человек после массовых драк между гражданами Азербайджана и Армении.

"Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний... Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", - сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

Как сообщается, в одной из драк пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла.

Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.

Как сообщает РИА новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция России данную информацию не комментирует.

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