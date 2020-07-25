В США выявили свыше 73 тысяч новых случаев COVID-19

- Азия и мир, общество
- 18:12, 25 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Свыше 73 тысяч новых заболевших коронавирусом выявили в США за сутки, число жертв COVID-19 в стране четвертый день подряд превышает одну тысячу человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в США за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 73 715 случаев заражения, умерли 1130 человек.
До этого за минувший день в США зарегистрировали более 68 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 1114 летальных исхода за сутки.
За все время в США обнаружили 4 113 224 случай заболевания коронавирусом, скончались свыше 145 тысяч человек. Смогли выздороветь более 1,2 миллиона граждан.
Во всем мире, по сведениям университета, зарегистрировали свыше 15,7 миллиона заболевших коронавирусом и более 640 тысяч летальных исходов. Число поправившихся превысило 9 миллионов.