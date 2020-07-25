Казахстан внесет каспийского тюленя в Красную книгу

CentralAsia (KZ) - Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК обсудил вопрос о внесении каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана, об этом пресс-секретарь ведомства Сакен Дилдахмет написал на своей странице в Facebook.

По его словам, межведомственная зоологическая комиссия по вопросам рыбного хозяйства рассмотрела такую возможность на онлайн-заседании и одобрила внесение каспийского тюленя (Pusa Caspica) в "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных".

"Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем", - подчеркнул Дилдахмет.

Он добавил, что каспийский тюлень уже внесен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Актау отдыхающие забили каспийского тюленя камнями и палками. Подозреваемые установлены, идет досудебное расследование по ч.3 ст.316 Уголовного кодекса Казахстана "Жестокое обращение с животными".

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения