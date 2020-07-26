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  26 июля 2020
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Первый случай подозрения на Covid-19 выявлен в Северной Корее

CentralAsia (KG) -  Политбюро ЦК правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание, причина - признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией в стране, в городе Кэсон, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как передает Интерфакс, по данным противоэпидемической организации, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен в строгий карантин.

Выявляется также круг контактировавших с ним лиц, медицинскому обследованию подвергают всех, кто был в городе в последние пять дней.

Сообщается, что человек с подозрением на коронавирус пересек демаркационную линию в воскресенье, 19 июля.

На заседании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

7 июля государственная северокорейская правительственная газета the Minju Joson сообщала, что Северная Корея усиливает контроль на границе, чтобы не допустить вспышки COVID-19 в стране.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что КНДР удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан.

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

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