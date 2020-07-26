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  26 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 20 226
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 26 июля 2020 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 20 226 (+ 274).

По данным Минздрава, 136 новых случаев было выявлено в Ташкентской области, 90 в городе Ташкенте, 29 в Сырдарьинской области, 16 в Андижанской области и 3 в Навоийской области.

В настоящее время в стране выздоровело 10 831 человек, инфицированных коронавирусом (54%), 9283 пациента проходят лечение, из них 133 находятся в тяжёлом состоянии и 63 находятся в критическо.

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