За сутки в Казахстане выявлены 1494 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1494 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 638 без клинических проявлений, сообщает сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 284 / 108,
город Алматы - 173 / 59,
город Шымкент - 39 / 12,
Акмолинская область - 53 / 25,
Актюбинская область - 12 / 5,
Алматинская область - 59 / 29,
Атырауская область - 85 / 64,
Восточно-Казахстанская область - 192 / 88,
Жамбылская область - 53 / 34,
Западно-Казахстанская область - 95 / 56,
Карагандинская область - 121 / 49,
Костанайская область - 59 / 39,
Кызылординская область - 24 / 17,
Мангистауская область - 71 / 29,
Павлодарская область - 73 / 9,
Северо-Казахстанская область - 80 / 11,
Туркестанская область - 21 / 4.
Всего в стране выявлено 81 720 заболевших.