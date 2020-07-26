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  26 июля 2020
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За сутки в Казахстане выявлены 1494 заболевших коронавирусом
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1494 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 638 без клинических проявлений, сообщает сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 284 / 108,

город Алматы - 173 / 59,

город Шымкент - 39 / 12,

Акмолинская область - 53 / 25,

Актюбинская область - 12 / 5,

Алматинская область - 59 / 29,

Атырауская область - 85 / 64,

Восточно-Казахстанская область - 192 / 88,

Жамбылская область - 53 / 34,

Западно-Казахстанская область - 95 / 56,

Карагандинская область - 121 / 49,

Костанайская область - 59 / 39,

Кызылординская область - 24 / 17,

Мангистауская область - 71 / 29,

Павлодарская область - 73 / 9,

Северо-Казахстанская область - 80 / 11,

Туркестанская область - 21 / 4.

Всего в стране выявлено 81 720 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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