Беспорядки в США: в Сиэтле задержаны 25 человек

CentralAsia (CA) - В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) в ходе беспорядков задержаны по меньшей мере 25 человек, местная полиция объявила происходящее мятежом, сообщается в Twitter ведомства.

Large group gathered at 11th and Pine. Individuals in crowd throwing rocks and bottles. Officers again working to clear the area. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020