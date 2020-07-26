Ученые подбираются к ответу насколько смертелен Сovid-19, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - После полугода пандемии исследователи все еще ищут ответ на один из главных вопросов о вирусе: насколько он смертелен? Анализируя сначала данные первых вспышек на круизных лайнерах, а затем показатели тысяч пациентов из очагов эпидемии, ученые уже сделали десятки расчетов смертности от Сovid-19, пишет The Wall Street Journal.

Судя по доле смертельных случаев из общего числа зараженных, включая незарегистрированные случаи, covid-19 убивает от 0,3% до 1,5% заболевших. Большинство исследований дает смертность в диапазоне от 0,5% до 1,0%, а это означает, что из каждой тысячи заболевших в среднем умирает от 5 до 10 человек.

По этим оценкам выходит, что новый коронавирус смертельнее сезонного гриппа, но не столь опасен, как Эбола и другие инфекционные заболевания, появившиеся в последние годы. При этом коронавирус убивает больше людей, — отчасти потому, что более заразен.

«Одной смертностью среди заболевших дело не ограничивается. Надо еще смотреть, насколько эта болезнь заразна, а covid крайне заразен», — сказал врач неотложной медицинской помощи и старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья университета Джона Хопкинса Эрик Тонер, который изучает готовность системы здравоохранения к эпидемиям и инфекционным заболеваниям. «Именно сочетание смертности и заразности делает эту болезнь столь опасной».

Органы здравоохранения и исследователи работают над тем, чтобы измерить уровень смертности от коронавируса, чтобы лучше понять сопутствующие риски, оценить, сколько людей рискует умереть, и принять необходимые эпидемиологические меры.

Однако выявить этот показатель оказалось непросто, потому что значительная часть случаев протекает малосимптомно или вообще выявляется тестами. Уровень смертности также колеблется в зависимости от таких факторов как возраст пациента и эффективность системы здравоохранения в той или иной стране.

«Это очень трудно измерить, но плотные исследования улавливают в шуме четкий сигнал», — говорит научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Тимоти Рассел.

По данным доктора Рассела и его коллег, чье исследование на основе данных из Китая и вспышки на борту круизного лайнера «Даймонд принцесс» вышло в феврале, уровень смертности составляет порядка 0,6%.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего штаммом вируса SARS-CoV-2 по всему миру заразилось более 14,7 миллионов человек, а погибло более 609 тысяч, — причем более четверти из них в США. Это означает, что смертность среди заболевших составила примерно 4,2%.

Исследователи говорят, что смертность среди пациентов с выявленной инфекцией выше, чем среди населения вообще, потому что множество легких и бессимптомных случаев covid-19 не учитывается.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США подсчитал, что на каждый выявленный случай covid-19 еще в начале мая приходилось примерно 10 невыявленных. В статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine во вторник, ведомство сообщило, что с марта по начало мая общее число заразившихся превышало число выявленных случаев в 6-24 раза в зависимости от штата.

«Понять, сколько всего людей заразилось, трудно», — говорит Люси Окелл из Имперского колледжа в Лондоне. По подсчетам ее коллег, мартовский уровень смертности в Китае составил 0,66%.

Чтобы правильно оценить уровень смертности, некоторые исследователи берут выявленные случаи и количество смертей, а затем примерно прикидывают долю пропущенных или бессимптомных случаев. Кроме того, в их подсчеты могут закрасться недиагностированные смерти от covid-19, и это тоже необходимо учитывать.

Другие исследователи строят оценки на основе анализов на антитела, когда по анализу крови выявляются признаки перенесенных инфекций.

Но у этого метода есть свои недостатки, поскольку ученые еще не вполне понимают, как работает иммунный ответ на вирус. Кроме того, приходится как-то компенсировать риск ложных результатов или зазор между инфекцией и смертью.

Но независимо от подхода, для точной подгонки своих оценок исследователи применяют сложные математические модели и статистические методы.

В одном еще не отрецензированном отчете, опубликованном в июле на сервере препринтов medRxiv, анализ 26 различных оценок смертности в разных частях земного шара показал совокупный уровень в 0,68% в диапазоне от 0,53% до 0,82%.

«Считать, что когда-нибудь мы получим некую единую оценку, которая будет непреложной истиной, ошибочно. Мы можем получить представление о некой тенденции, но при этом должны помнить, что она может меняться», — говорит эпидемиолог и экономист Леа Мероне из Университета Джеймса Кука в Австралии, соавтор статьи. «Все зависит от ситуации», — заключает она.

В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний США взял этот прогноз за основу для оптимальной оценки коэффициента смертности и дальнейшего планирования пандемии и ее сценариев. По состоянию на 10 июля оценка агентства составляет 0,65% — выше предыдущих.

Исследования показывают, что уровень смертности среди заболевших варьируется, причем заметно, в зависимости от таких факторов как возраст, пол и сопутствующие заболевания в анамнезе.

Исследователи из США и Швейцарии рассчитали уровень смертности для разных возрастных групп на основе данных из швейцарского города Женевы и обнаружили, что среди людей старше 65 лет смертность от инфекций составляет 5,6%, что в 40 раз выше, чем среди пятидесятилетних.

Уровень смертности колеблется в зависимости от качества лечения и доступности медицинской помощи. Оптимальное лечение в будущем поможет снизить уровень заболеваемости, но ситуация, когда больничная система перегружена, чревата ростом заболеваемости, говорит эпидемиолог из Университета Вуллонгонга Гидеон Мейеровиц-Кац, соавтор июльской статьи в MedRxiv.

Уровень смертности в 0,6% примерно в шесть раз превышает прогноз для сезонного гриппа — по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США он составляет 0,1%. При этом исследователи отмечают, что прогнозы высчитываются по-разному, и оценка для гриппа не учитывает бессимптомных случаев.

Заболевания вроде тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), ближневосточного респираторного синдрома (БРС) или Эболы намного смертоноснее, — их летальность составляет от 10% до 50%.

И все же эти болезни унесли гораздо меньше жизней, чем новый коронавирус или даже сезонный грипп, потому что они не так заразны и менее распространены.

От ТОРС и БРС умерло774 и 858 человек соответственно. Эбола унесла более 11 300 жизней.

Кроме того, многие врачи опасаются, что covid-19 может привести к долгосрочным осложнениям у некоторых пациентов — особенно у тех, кто до выписки провел несколько недель в больнице.

«Бытует расхожее мнение, что заболев, ты либо умираешь, либо все быстро налаживается. Это неправда, — говорит доктор Тонер. — Людям, которые серьезно болеют, грозит не только смерть, но и последствия для здоровья».

Перевод ИноСМИ