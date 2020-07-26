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  26 июля 2020
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В Таджикистане число заражённых коронавирусом за сутки не изменилось

CentralAsia (TJ) -  На 26 июля 2020 в Таджикистане зафиксировано 7 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Таджикистане составляет 59 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 1 185 человек, из них 0 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.83%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 26 июля 2020 в Таджикистане: 5 906.

Коронавирус в Таджикистане
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