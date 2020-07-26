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  26 июля 2020
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Узбекистан продлил карантин до 15 августа

CentralAsia (UZ) -  Решением Специальной республиканской комиссии Узбекистана, введенные ранее ограничительные меры продлеваются до 15 августа текущего года.

Отмечается, что в течение периода карантина государственным органам и организациям:

  • поручено перевести всех оставшихся работников на удаленную работу или отправить в отпуск. (разрешено работать только тем специалистам, кто должен работать непосредственно на рабочем месте).
  • приостановить все командировки;
  • организовывать собрания и встречи только в онлайн-формате;
  • оказывать необходимую помощь сотрудникам, зараженным коронавирусом.

Гражданам запрещается проводить свадьбы и другие семейные церемонии и мероприятия. Гражданам старше 65 лет рекомендовано придерживаться режима самоизоляции и не выходить из дома без надобности.

Также нельзя собираться группами, состоящими из более чем трех человек, в общественных местах, на улицах, площадях. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты.

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