[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 20391
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 26 июля количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 20391 (+165).

По данным Минздрава, 126 новых случаев было выявлено в Ташкенте, 25 в Сурхандарье и 14 в Ташкенте.

На сегодняшний день 67 пациентов вылечились в Ташкентской области, 44 в Сурхандарьинской области, 38 в Андижанской области, 13 в Ташкенте и 11 в Ферганской области, всего 173 пациента.

В стране выздоровело до настоящего времени 11 004 (+ 173) человека с коронавирусной инфекцией (54%), 9 273 пациента продолжают лечение.

Новости по теме:

print
  • За сутки в Казахстане выявлены 1494 заболевших коронавирусом
  • Число умерших от коронавируса в Испании может быть на 60% выше официальных цифр
  • Количество инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 7 104


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com