Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 20391

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 26 июля количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 20391 (+165).

По данным Минздрава, 126 новых случаев было выявлено в Ташкенте, 25 в Сурхандарье и 14 в Ташкенте.

На сегодняшний день 67 пациентов вылечились в Ташкентской области, 44 в Сурхандарьинской области, 38 в Андижанской области, 13 в Ташкенте и 11 в Ферганской области, всего 173 пациента.

В стране выздоровело до настоящего времени 11 004 (+ 173) человека с коронавирусной инфекцией (54%), 9 273 пациента продолжают лечение.