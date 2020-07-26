Число умерших от коронавируса в Испании может быть на 60% выше официальных цифр

CentralAsia (KG) - По данным испанской газеты El País, число погибших от коронавируса в Испании может составить на 60% больше от официального показателя в 28 342 человека.

Официальное число погибших в стране включает людей, которым официально был поставлен диагноз коронавирус, а не подозреваемых случаев, которые никогда не проверялись.

Отсутствие широкого тестирования, особенно на ранних стадиях вспышки, означает, что официальные данные зараженных могут быть ниже, как это произошло во многих других странах.

Подсчитав в региональной статистике все подозреваемые и подтвержденные случаи смерти от вируса, El Pais насчитал 44 868 погибших. Если эти данные точные, то Испания станет второй по смертности страной в Европе после Великобритании.

Министерство здравоохранения Испании пока не комментирует новые данные.

Цифра газеты примерно соответствует данным Национального эпидемиологического центра и Национального статистического центра (INE), которые регистрируют избыточную смертность, сравнивая смертность по стране со средними историческими показателями.

В июне INE сообщил, что за первые 21 недель 2020 года в стране умерли на 43 945 больше людей, чем за тот же период 2019 года. Однако нельзя с точность сказать, сколько из них умерли из-за пандемии.

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