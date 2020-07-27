Общая картина ситуации с COVID-19 в Монголии очень позитивная, - постоянный координатор ООН в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В Монголии зарегистрированы очень мало случаев COVID-19, менее 300 на дату, несмотря на ее более 4000 километров пористой границы с Китаем. В начале года правительство Монголии закрыло все учебные заведения, включая детские сады, школы и университеты. Она также ввела строгие меры по социальному дистанцированию, такие как запрет на общественные собрания, ограничение общественного транспорта, закрытие общественных мест, таких как спортивные залы, и обязательное использование масок в общественных местах. Путешествие было очень ограниченным, включая полный запрет на любые международные поездки автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом.





Монголия была очень уязвима к пандемии не только из-за своей физической близости с Китаем и Россией, включая тесные связи и зависимость от экономических интересов, но также из-за собственной неадекватной системы здравоохранения. Несмотря на эти проблемы, сообщений о местной передаче не было (случаи были ограничены пациентами, импортирующими вирус), и я бы сказал, что руководство страны хорошо справилось с пандемией, говорит Тапан Мишра, постоянный координатор ООН в Монголии.





Другим фактором, который помог сделать ответную реакцию Монголии успешной, является то, что граждане страны старательно соблюдают директивы и постановления правительства. Требования по ношению масок, обеспечению хорошей гигиены, такие как частое мытье рук и физическое дистанцирование, были строго соблюдены. Даже во время Цагаан Сара, монгольского лунного Нового года в феврале, они выполняли правительственные заказы и даже не посещали свои расширенные семьи и старейшин, что является традицией для монгольских семей.





Несколько учреждений ООН физически присутствуют в Монголии, и многие из них оказывают поддержку извне. В ответ на кризис COVID-19 органы ООН объединились под руководством канцелярии координатора-резидента, и мы следовали плану реагирования Всемирной организации здравоохранения и планам ООН по гуманитарному и социально-экономическому реагированию, - говорит Тапан Мишра. Это включает создание социально-экономической целевой группы и определение потребностей и приоритетов наиболее уязвимых слоев населения в монгольском обществе.





Однако страна столкнулась с серьезными экономическими последствиями пандемии, говорит Тапан Мишра. Правительство приняло своевременные эффективные меры против распространения COVID-19, но увеличение заимствований на фоне сокращения экономики в результате экспорта означает, что будет трудно оправиться от социально-экономических последствий кризиса.





В сотрудничестве с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами мы проводим подробные исследования, чтобы посмотреть на реальные последствия, но мы также работаем с правительством Монголии, чтобы гарантировать, что планы восстановления не оставят никого позади. Я только надеюсь, что доноры предоставят финансирование, необходимое для поддержки наиболее уязвимых групп населения в Монголии, и помогут обеспечить, чтобы восстановление после пандемии принесло пользу всем членам общества, заключал Тапан Мишра передает un.org.

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