Между создателями биткоин-компании Bitmain произошел разрыв после перевода 10 тыс.антиминеров в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Бывшие сотрудники Bitmain были обвинены в «незаконном» перемещении 10 000 антиминеров с принадлежащей компании в Монголию.





В продолжающейся борьбе за власть у криптовалютного гиганта Bitmain не только появились обвинения в «незаконных захватах электроэнергии», но теперь и физическая кража майнингового оборудования.





В новой публикации на канале WeChat, принадлежащем Bitmain, говорится, что бывшие сотрудники Bitmain «незаконно перевезли» 10 000 установок для майнинга Antiminer Bitcoin (BTC) с принадлежащего компании предприятия в Монголию.





По данным сообщениям, машины, в том числе модели серий S17 и T17, флагманские модели S9 были сняты в середине июля, что привело к «серьезным экономическим потерям для компании и клиентов», передает cointelegraph.com. Об инциденте сообщили в полицию и органы государственной безопасности.





В сообщении на аккаунте Bitmain в Weibo соучредитель Микри Кетуан Чжан — половина дуэта в ссоре за власть в Bitmain — обвинил своего соучредителя Джихана Ву в том, что он несет ответственность за «незаконную передачу» машин.





Bitmain Technologies Ltd. или Bitmain, является частной компанией со штаб-квартирой в Пекине, Китай, которая разрабатывает микросхемы для специализированных интегральных схем (ASIC) для майнинга биткойнов. Компания была основана Джиханам Ву и Микрим Кетуан Чжаном в 2013 году. До основания Bitmain Ву был финансовым аналитиком и управляющим фондами прямых инвестиций. Жан запускал DivaIP, стартап, который позволял пользователям транслировать телепередачу на экран компьютера через приставку.

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