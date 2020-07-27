В Монголию из Европы возвращены 264 граждан

- Монголия, происшествия
- 7:44, 27 июля 2020
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CentralAsia (MNG) -
Утром в 07:40 27 июля, 264 монгольских граждан, проживающих в Европе, вернулись специальным рейсом Франкфурт—Улан-Батор.
Монголия в первую очередь эвакуирует больных, детей дошкольного возраста, беременных женщин и пожилых людей.
Из 264 граждан 11 беременных, 22 пожилых со своими сопровождающими, 51 семья с детьми, 28 человек по состоянию здоровья и 152 граждан по уважительными причинами.
Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии, все граждане помещены на 21-дневный карантин.
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