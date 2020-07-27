Экспорт монгольского угля в Китай может увеличиться, но с меньшей стоимостью

CentralAsia (MNG) -
Согласно опубликованным в конце июня таможенным данным Китая, экспорт угля из Монголии в Китай может увеличиться во второй половине 2020 года после того, как в январе-мае объем экспорта снизился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако ключевым фактором будет ценовая конкурентоспособность монгольских углей по сравнению с внутренними ценами на коксующийся уголь в Китае и на море. Последний уступил многолетним минимумам на фоне разрушения глобального спроса из-за пандемии коронавируса.
Источники на рынке сообщили, что резкое сокращение объема экспорта угля Монголии в Китай сводится к двум причинам. Во-первых, кратковременное закрытие границ между Монголией и Китаем с февраля по март из-за усилий правительства Монголии по сдерживанию распространения вируса, и, во-вторых, неконкурентоспособность цен на монгольский уголь.
Только на этой неделе от 1000 до 2000 грузовиков, перевозящих немытые монгольские угли, было перевезено через пограничные переходы Гашуунсухайт / Ганцмод и Шивээхурэн, являющиеся воротами Монголии коксующегося угля в Китай, сообщают источники в отрасли. Это сопоставимо с 300-400 грузовиками во втором квартале этого года.
Источники на рынке сообщили, что угли Монголии не подлежат импортным квотам, но есть и другие способы контроля за притоком углей Монголии, например, замедление на границах для таможенного декларирования и любое небольшое изменение в отношениях между правительствами Монголии и Китай может повлиять на торговые потоки.
«В настоящее время монгольские угли не имеют ценового преимущества по сравнению с морскими коксующимися углями, которые упали до многолетних минимумов. Однако, поскольку квота на импорт истощается и, учитывая усилия правительства по ограничению импорта, я думаю, что некоторый спрос может вернуться к монгольским углям», - производитель кокса в Северном Китае, который увеличил потребление морского коксующегося угля на 10% по сравнению с 2019 годом, сказал китайский трейдер, передает spglobal.com.
В ответ на это монгольские цены на добываемый уголь начали снижаться на 5-7 долларов за тонну на этой неделе до 54 долларов за тонну, сообщили источники на рынке. В настоящее время немытый монгольский уголь № 5 продается по цене от 800–850 юаней за тонну (115–122 доллара США за тонну).
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