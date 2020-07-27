Экспорт монгольского угля в Китай может увеличиться, но с меньшей стоимостью

CentralAsia (MNG) -

Согласно опубликованным в конце июня таможенным данным Китая, экспорт угля из Монголии в Китай может увеличиться во второй половине 2020 года после того, как в январе-мае объем экспорта снизился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опубликованным в конце июня таможенным данным Китая, экспорт угля из Монголии в Китай может увеличиться во второй половине 2020 года после того, как в январе-мае объем экспорта снизился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако ключевым фактором будет ценовая конкурентоспособность монгольских углей по сравнению с внутренними ценами на коксующийся уголь в Китае и на море. Последний уступил многолетним минимумам на фоне разрушения глобального спроса из-за пандемии коронавируса.

Однако ключевым фактором будет ценовая конкурентоспособность монгольских углей по сравнению с внутренними ценами на коксующийся уголь в Китае и на море. Последний уступил многолетним минимумам на фоне разрушения глобального спроса из-за пандемии коронавируса.

Источники на рынке сообщили, что резкое сокращение объема экспорта угля Монголии в Китай сводится к двум причинам. Во-первых, кратковременное закрытие границ между Монголией и Китаем с февраля по март из-за усилий правительства Монголии по сдерживанию распространения вируса, и, во-вторых, неконкурентоспособность цен на монгольский уголь.

Источники на рынке сообщили, что резкое сокращение объема экспорта угля Монголии в Китай сводится к двум причинам. Во-первых, кратковременное закрытие границ между Монголией и Китаем с февраля по март из-за усилий правительства Монголии по сдерживанию распространения вируса, и, во-вторых, неконкурентоспособность цен на монгольский уголь.

Только на этой неделе от 1000 до 2000 грузовиков, перевозящих немытые монгольские угли, было перевезено через пограничные переходы Гашуунсухайт / Ганцмод и Шивээхурэн, являющиеся воротами Монголии коксующегося угля в Китай, сообщают источники в отрасли. Это сопоставимо с 300-400 грузовиками во втором квартале этого года.



Источники на рынке сообщили, что угли Монголии не подлежат импортным квотам, но есть и другие способы контроля за притоком углей Монголии, например, замедление на границах для таможенного декларирования и любое небольшое изменение в отношениях между правительствами Монголии и Китай может повлиять на торговые потоки.