С начала карантина были возвращены более 62 тыс. граждан из 44 стран, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -

Со времени введения режима карантина в стране в Монголию вернулись 67 290 граждан из 44 стран, сообщил оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).





Во время пресс-брифинга оперативного штаба генеральный директор консульского департамента Министерства иностранных дел Л. Мөнхтушиг отметил, что, хотя ГЧК ранее организовал 11 чартерных рейсов в июле, чтобы доставить своих граждан домой, еще три чартерных рейса проводиться благодаря увеличению пропускной способности изолирующих сооружений и другим благоприятным условиям. В результате в этом месяце ведутся репатриационные мероприятия: 14 чартерных рейсов в Монголию планируется доставить на родину 2445 гражданам. В общей сложности 11 951 человек подали свои запросы на немедленное возвращение домой.





Посольства Монголии начали получать запросы граждан, желающих вернуться домой, в марте 2020 года. Число запрашиваемых граждан в то время составляло более 3000 человек, тогда как на сегодняшний день их число достигло 11,951. При этом количество репатриированных граждан на чартерных рейсах по воздуху превысило более 14 тысяч. Большинство граждан, которые выразили свои просьбы приехать домой, находятся в Республике Корея.





Кроме того, в соответствии с директивой министра иностранных дел Н. Энхтайвана о том, чтобы сделать информацию, касающуюся репатриации, прозрачной, она начала раскрывать имена граждан, которые просили вернуться на родину, по распоряжению общественности. дата, когда их запросы были представлены.





«Расписание рейсов, которые будут выполняться в августе 2020 года, разрабатывается на основе запросов граждан. Окончательное решение будет принято на заседании ГЧК, которое состоится в ближайшее время », - добавил он.

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