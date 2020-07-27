В Туркменистане наладили производство антисептиков на основе семян гармалы

- Туркменистан, общество
- 10:49, 27 июля 2020
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CentralAsia (TM) - Многие производители Туркменистана наладили выпуск антибактериальных средств на основе природных антисептиков, произрастающих в стране, таких как гармала обыкновенная. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».
В состав таких средств, которые также имеют дозатор (диспенсер) входят спирт и глицерин.
С учётом потребительского спроса налажен выпуск антибактериального жидкого мыла, которое выпускается также в «карманном» объеме – 50 мл, чтобы носить с собой. Есть в ассортименте и продукция с антибактериальным эффектом на основе семян гармалы, содержащих большое количество алкалоидов – последняя разработка специалистов туркменской компании «Тач хил».
Компания уже наладила экспорт своей продукции в Иран, Азербайджан, Казахстан, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.