Эмомали Рахмон совершил рабочий визит в Дангар, где ознакомился с работой предприятий и фермеров

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 июля посетил с рабочей поездкой Дангаринский район Хатлонской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью этой поездки было знакомство с ходом сельскохозяйственных работ, сбора выращенного в хозяйствах урожая, повторного сева, выполнения указаний и поручений президента по эффективному использованию земель, организации нацеленных на экспорт интенсивных садов, ввода в сельхозоборот бросовых земель, увеличения экспорта продукции и необходимой заготовки пищевых продуктов.

В ходе рабочей поездки Эмомали Рахмон ознакомился с деятельностью работников Производственного кооператива «Сомонджон», дехканских хозяйств «Фатхиддин» и «Барно».

Рабочая поездка президента страны началась с Производственного кооператива «Сомонджон». В ходе посещения Производственного кооператива «Сомонджон» глава государства совместно с детьми и внуками на поливных землях, где выращен большой урожай, собрал арбузы и дыни.

В многоотраслевом кооперативе «Сомонджон» в этом году бахчевыми засеяна площадь 170 гектаров, из которых 130 гектаров приходятся на ряды между деревьями в садах, где выращен обильный урожай. В кооперативе «Сомонджон» глава государства вместе с детьми и внуками ознакомился с урожайными землями, где в большом объеме выращиваются арбузы, дыни и кукуруза.

В рамках рабочей поездки в Дангаринский район Э.Рахмон посетил дехканское хозяйство «Барно».

По данным пресс-службы президента, на площади 11 гектаров годами бездействующих земель путем орошения создан сад, что позволило обеспечить постоянными рабочими местами 60 человек, а во время сезона сбора урожая привлекать на работу более 200 человек.

В рамках рабочей поездки президент в селении Зулол сельского джамоата имени Исмата Шарифа ознакомился с поливными землями Дехканского хозяйства «Фатхиддин».

Дангаринский район Хатлонской области считается одним из крупнейших промышленных и аграрных районов страны.

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